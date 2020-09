Rambo 2 – La vendetta: trama, cast e streaming del film (Di mercoledì 23 settembre 2020) Rambo 2 – La vendetta: trama, cast e streaming del film Questa sera, mercoledì 23 settembre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Rambo 2 – La vendetta, il secondo campitolo della saga con Sylvester Stallone e Richard Crenna girato nel 1985 e diretto da George Pan Cosmatos. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Condannato per i fatti narrati nel primo film, John Rambo è costretto ai lavori forzati, a spaccare pietre in un penitenziario di Washington. Rambo viene fatto scarcerare dal Colonnello Trautman a patto di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 settembre 2020)2 – LadelQuesta sera, mercoledì 23 settembre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda2 – La, il secondo campitolo della saga con Sylvester Stallone e Richard Crenna girato nel 1985 e diretto da George Pan Cosmatos. Ma qual è la? E ilcompleto? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Condannato per i fatti narrati nel primo, Johnè costretto ai lavori forzati, a spaccare pietre in un penitenziario di Washington.viene fatto scarcerare dal Colonnello Trautman a patto di ...

zazoomblog : Rambo 2 – La vendetta: trama cast e streaming del film - #Rambo #vendetta: #trama #streaming - TvItaMemories : #StaseraInTv (23/09/2020) #Rai1 - #Ulisse: Il Piacere Della Scoperta #Rai2 - #MareFuori #Rai3 - #ChiLHaVisto… - LuciaMosca1 : (Il film cult stasera in TV: 'Rambo 2 - La Vendetta' mercoledì 23 settembre 2020) Segui su: La Notizia -… - Ash71Pietro : Stasera in tv: Rambo 2 – La vendetta su Italia 1 - FrameSeven7 : #Tv: 16/09, in prima serata: #Rambo, #Constantine, #IFratelliGrimm e l'Incantevole Strega, #Gambit,… -