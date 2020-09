Osimhen, l'intermediario: "Non c'erano dubbi su di lui, ma non esaltiamoci o deprimiamoci subito..." (Di mercoledì 23 settembre 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Andrea D’Amico, partner dell’agente di Osimhen: “Il Napoli ha preso un ottimo attaccante ma d’altra parte non c’erano dubbi, ... Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 23 settembre 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Andrea D’Amico, partner dell’agente di: “Il Napoli ha preso un ottimo attaccante ma d’altra parte non c’, ...

tuttonapoli : Osimhen, l'intermediario: 'Non c'erano dubbi su di lui, ma non esaltiamoci o deprimiamoci subito...' - infoitsport : Osimhen, l'intermediario: 'Ho parlato con l'agente, Victor è contento! Non c'erano dubbi - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Osimhen, l’intermediario: “Il Napoli ha preso un ottimo attaccante, ma… - AndreaFalco_15 : RT @_SiGonfiaLaRete: #ESCLUSIVA - #Osimhen, l'intermediario: 'Il #Napoli ha preso un grande attaccante ma non c'erano dubbi' - _SiGonfiaLaRete : RT @_SiGonfiaLaRete: #ESCLUSIVA - #Osimhen, l'intermediario: 'Il #Napoli ha preso un grande attaccante ma non c'erano dubbi' -