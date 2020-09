(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il modello più importante presentato da quando, nel 2017,è diventata di proprietà del gruppo PSA: ecco cosa rappresenta laper il marchio tedesco. Lunga 4,15 metri (12,5 cm in meno), laè senza dubbio una ghiottissima opportunità commerciale per, visto il successo crescente delle Suv di taglia urbana. La base tecnica, la stessa di vetture comeCorsa e Peugeot 2008, permette di ospitare propulsori turbobenzina, turbodiesel e un’inedita edizione. Al design esterno grintoso e originale si abbinano interni ad alto tasso di digitalizzazione: la strumentazione tachimetrica multifunzione sfrutta uno schermo da 12”, mentre il sistema multimediale a sfioramento si ...

clikservernet : Opel Mokka, svelata la nuova generazione. Ed è anche 100% elettrica - Noovyis : (Opel Mokka, svelata la nuova generazione. Ed è anche 100% elettrica) Playhitmusic - - Sempreverde80 : Opel Mokka 2021: la nuova generazione è tra noi, prezzi in Italia da 22.200 euro [FOTO e VIDEO] - greenstyleit : Opel Mokka-e: caratteristiche e prezzi per l’Italia - BramucciMatteo : RT @vaielettrico: Piovono #SUV elettrici: la @Opel lancia la Mokka-e, con prezzi da 34 mila euro, da cui detrarre sconti e incentivi. Auton… -

Ultime Notizie dalla rete : Opel Mokka

Pochi minuti fa la nuova generazione dell’Opel Mokka è stata ufficialmente svelata da Michael Lohscheller, CEO di Opel, e dal team della Casa tedesca presso il quartier generale del Fulmine a ...Al via anche in Italia le prenotazioni di Opel Mokka-e. Il SUV elettrico tedesco sbarca nel Bel Paese affiancando le versioni benzina e diesel. Sia per la versione “zero emission” che per quelle a ...