Navalny dimesso dall' ospedale | Sono una creatura da Signore degli Anelli

"Il giorno è arrivato, evviva! I medici hanno deciso che l'ulteriore recupero non richiede un trattamento ospedaliero, ma una normalizzazione della vita. Camminare, passare del tempo con la famiglia, la routine dei movimenti quotidiani. E ora, opplà, sto già arrancando per il parco in pantaloni di tre taglie più grandi". Lo ha scritto su Instagram Alexei Navalny."Per la prima volta sono stato portato davanti a uno specchio, dopo 24 giorni in terapia intensiva (di cui 16 in coma). E dallo specchio mi ha guardato un personaggio del film 'Il Signore degli Anelli'. E credetemi, non era un elfo", ha aggiunto Navalny, che ha ringraziato "tutto il team di medici della clinica Charité"

