Napoli furioso con Milik ma la cessione resta possibile: tre inglesi sulle tracce del polacco (Di mercoledì 23 settembre 2020) Gli azzurri sono furiosi con il polacco e i suoi agenti per l'atteggiamento degli ultimi giorni. Nonostante tutto però la cessione resta possibile. Leggi su 90min (Di mercoledì 23 settembre 2020) Gli azzurri sono furiosi con ile i suoi agenti per l'atteggiamento degli ultimi giorni. Nonostante tutto però la

furioso_george : @AlexCupioli @realvarriale misure. Altrimenti credo ci saranno ammende secondo un codice nautico. Non capisco come… - SSCNapoliFeed : Calciomercato, De Laurentiis furioso con Milik (che va in Premier?) - news24_napoli : Milik, conference call con il Tottenham! ADL è furioso. Ounas verso… - cn1926it : GdS – #DeLaurentiis furioso con #Milik e il suo agente #Pantak: i dettagli - news24_napoli : Chiariello furioso: “Caso Suarez, non ci sto: non posso pensare che la… -