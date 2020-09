Inter, venerdì 25 Conte e Marotta in conferenza stampa (su Zoom) (Di mercoledì 23 settembre 2020) Venerdì conferenza stampa di Antonio Conte e Beppe Marotta Dopo aver riposato nella prima giornata, l’Inter è pronta fare il debutto nella Serie A 2020/2021 sabato sera a San Siro contro la Fiorentina. In vista della sfida ai viola e dell’avvio ufficiale della nuova stagione, venerdì 25 settembre Antonio Conte e Beppe Marotta incontreranno in digital i giornalisti per una conferenza stampa. Appuntamento alle 14 sulla piattaforma Zoom, con i giornalisti collegati da remoto a porre le domande all’allenatore e all’amministratore delegato sport nerazzurro. La conferenza era inizialmente in programma per domani 24 settembre e poi rinviata a ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Venerdìdi Antonioe BeppeDopo aver riposato nella prima giornata, l’è pronta fare il debutto nella Serie A 2020/2021 sabato sera a San Siro contro la Fiorentina. In vista della sfida ai viola e dell’avvio ufficiale della nuova stagione, venerdì 25 settembre Antonioe Beppeincontreranno in digital i giornalisti per una. Appuntamento alle 14 sulla piattaforma, con i giornalisti collegati da remoto a porre le domande all’allenatore e all’amministratore delegato sport nerazzurro. Laera inizialmente in programma per domani 24 settembre e poi rinviata a ...

Fraboys69 : RT @DanViti: ?? L’Inter fa sapere che per “questioni tecniche” la conferenza è stata spostata a venerdì alle 14 - marcovarini : RT @FusatoRiccardo: L’Inter fa sapere che per “questioni tecniche” la conferenza è stata spostata a venerdì alle 14 - FusatoRiccardo : L’Inter fa sapere che per “questioni tecniche” la conferenza è stata spostata a venerdì alle 14 - fcin1908it : Inter, conferenza Conte-Marotta posticipata venerdì 25 alle ore 14 - - DanViti : ?? L’Inter fa sapere che per “questioni tecniche” la conferenza è stata spostata a venerdì alle 14 -

Ultime Notizie dalla rete : Inter venerdì Mister Suning carica l’Inter: “Venerdì rendici ancora felici” La Gazzetta dello Sport