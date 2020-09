Iacopo Melio, il più votato a Firenze e la sua campagna elettorale tutta online per il Covid. “Grazie a gambe e braccia che mi sorreggono” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ha contribuito a suon di voti ricevuti a far vincere alle elezioni regionali in Toscana il candidato Pd Eugenio Giani contro la candidata leghista Susanna Ceccardi, supportata da tutta la coalizione di centrodestra. Oltre undicimila preferenze, definite “salti in avanti, insieme alle storie di chi ho scelto di caricarmi sulle spalle, nel rispetto di quelle idee e valori che ho sempre indossato con orgoglio”. Per l’esattezza sono stati 11.233 i voti raccolti da Iacopo Melio, capolista del Partito democratico nel collegio Firenze 1. Che gli sono valse la palma del candidato più votato nel capoluogo e non solo. Il neo consigliere dem, che ha una disabilità motoria e vive su una carrozzina, quasi non crede all’ottimo risultato personale ottenuto: “Se mi fermo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ha contribuito a suon di voti ricevuti a far vincere alle elezioni regionali in Toscana il candidato Pd Eugenio Giani contro la candidata leghista Susanna Ceccardi, supportata dala coalizione di centrodestra. Oltre undicimila preferenze, definite “salti in avanti, insieme alle storie di chi ho scelto di caricarmi sulle spalle, nel rispetto di quelle idee e valori che ho sempre indossato con orgoglio”. Per l’esattezza sono stati 11.233 i voti raccolti da, capolista del Partito democratico nel collegio1. Che gli sono valse la palma del candidato piùnel capoluogo e non solo. Il neo consigliere dem, che ha una disabilità motoria e vive su una carrozzina, quasi non crede all’ottimo risultato personale ottenuto: “Se mi fermo a ...

