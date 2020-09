I migranti guidati dallo skipper L' ultimo trucco per l' invasione

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Emanuela Carucci Questa mattina gli agenti della guardia di finanza hanno fermato un veliero che cercava di prendere il largo dopo aver lasciato 67 pakistani sull'isola di Sant'Andrea, vicino Gallipoli Sono sbarcati nel cuore della notte sessantasettein Puglia, nel Salento, in particolare sull'isola di Sant'Andrea, nelle acque antistanti Gallipoli. Hanno viaggiato a bordo di un veliero, guidato da dueucraini, che è stato intercettato nelle prime ore di questa mattina dagli agenti della guardia di finanza del reparto operativo aeronavale di Bari e del gruppo aeronavale di Taranto. Gli agenti, insospettiti, hanno fermato il veliero che, dopo lo sbarco degli immigrati (tutti pakistani), cercava di prendere il largo. A bordo i finanzieri hanno trovato i duee tracce della presenza di numerosi ...

AnnaMariaCastel : RT @mmayr5: Ha perfettamente ragione ! I sepolcri imbiancati delle curie guidati dal vescovo chavista argentino conducono una crociata vers… - mmayr5 : Ha perfettamente ragione ! I sepolcri imbiancati delle curie guidati dal vescovo chavista argentino conducono una c… - Giusepp85356646 : #inToscanaunvisivole un filo conduttore tra lega Putin Trump Bolsonaro Orban Erdogan Lukashenko Netanyahu FN Casap… - qualiter : RT @nelloscavo: Il documento. Onu 'avvisa' Italia e #Ue: stop complicità in #Libia. Accuse per i respingimenti guidati a distanza. «#Libia… - andre62eu : RT @Musumeci_Staff: La mia vita e il mio impegno politico sono sempre stati guidati da una convinta ispirazione cristiana. Servono realismo… -

Ultime Notizie dalla rete : migranti guidati

il Giornale

Sono sbarcati nel cuore della notte sessantasette migranti in Puglia, nel Salento, in particolare sull'isola di Sant'Andrea, nelle acque antistanti Gallipoli. Hanno viaggiato a bordo di un veliero, ...Un migrante che impone la strada della gloria all’impero più ... non sono diretti dal destino ma neanche dalla loro volontà. Sono gli dèi a guidare il cammino? Forse ha ragione Nietzsche nell’esaltare ...