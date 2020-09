“Grande Fratello Vip”, Adua Del Vesco verità choc sulla setta, D’Urso: «Tanti nomi noti coinvolti» (Di mercoledì 23 settembre 2020) «La setta esiste. Non riguarda solo Adua Del Vesco e Massimiliano Morra». A rivelarlo Barbara D’Urso, che a Pomeriggio Cinque, nel pieno della diretta, ha confermato il racconto dei due concorrenti del Grande Fratello Vip 5. E sarebbe spuntato fuori anche il video di un brano “Sei, sei, sei” cantato proprio dall’attrice siciliana. «Sono sotto choc, durante la pubblicità ho preso il cellulare e mi sono arrivati un sacco di messaggi», ha affermato la conduttrice partenopea. Dunque dietro i discorsi choc tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra di lunedì notte nella casa più spiata di Italia ci sarebbe un fondo di verità. I due hanno fatto capire di ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) «Laesiste. Non riguarda soloDele Massimiliano Morra». A rivelarlo Barbara D’Urso, che a Pomeriggio Cinque, nel pieno della diretta, ha confermato il racconto dei due concorrenti del GrandeVip 5. E sarebbe spuntato fuori anche il video di un brano “Sei, sei, sei” cantato proprio dall’attrice siciliana. «Sono sotto, durante la pubblicità ho preso il cellulare e mi sono arrivati un sacco di messaggi», ha affermato la conduttrice partenopea. Dunque dietro i discorsitraDele Massimiliano Morra di lunedì notte nella casa più spiata di Italia ci sarebbe un fondo di verità. I due hanno fatto capire di ...

