Giugliano | raid armato a un furgone portavalori | spari in pieno centro

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoin Campania (Na) – L’assalto di stamattina è avvenuto ingiorno, infatti in strada c’erano diversi passanti che, al suono degli, hanno cercato rifugio nei negozi circostanti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le due guardie giurate all’interno del, sono riuscite a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia die gli agenti del Commissariato di. Ancora da chiarire l’esatta dinamica. I malviventi sono riusciti a fuggire senza portare a segno la rapina. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto tre bossoli a terra e interdetto la strada per consentire i rilievi. Il...

Rapina a mano armata ad un portavalori in pieno centro a Giugliano: questa mattina, nei pressi dell'istituto di credito dell'Unicredit che si trova all'angolo di piazza Annunziata, alcuni malviventi h ...Un furgone portavalori nei pressi della filiale Unicredit. Questo l'obiettivo della banda di rapinatori entrata in scena questa mattina in piazza Annunziata, in ...