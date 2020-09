GF Vip, Fausto Leali si difende dopo la squalifica (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ormai uscito dalla Casa del Grande Fratello, Fausto Leali è costretto a fare i conti con la polemica nata dopo le frasi dette durante il reality. Fausto Leali è consapevole dell’errore che ha fatto, ma giudica se stesso in buona fede: “Ho sbagliato perché ho utilizzato con leggerezza un termine, ‘negro’, che ha assunto una connotazione dispregiativa. Ma nelle mie parole non c’è l’intenzione di offendere“. Fausto Leali si difende Per difendersi Leali cala con Adnkroson un asso piuttosto frequente, sulla scia del luogo comune “io ho anche amici neri”: “Io ho passato tanto tempo con musicisti afroamericani con i quali ho ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ormai uscito dalla Casa del Grande Fratello,è costretto a fare i conti con la polemica natale frasi dette durante il reality.è consapevole dell’errore che ha fatto, ma giudica se stesso in buona fede: “Ho sbagliato perché ho utilizzato con leggerezza un termine, ‘negro’, che ha assunto una connotazione dispregiativa. Ma nelle mie parole non c’è l’intenzione di offendere“.siPerrsicala con Adnkroson un asso piuttosto frequente, sulla scia del luogo comune “io ho anche amici neri”: “Io ho passato tanto tempo con musicisti afroamericani con i quali ho ...

Corriere : E Leali elogia Mussolini: «Ha fatto cose buone, come le pensioni». Polemiche per le frasi del cantante - Notiziedi_it : Gf Vip, ora parla Fausto Leali: “La squalifica una punizione eccessiva, trattato come un disertore” - TortoricAurelio : RT @adrianobusolin: 'Negr***? Ormai si possono denigrare solo i bianchi': Feltri in difesa di Fausto Leali - iltetix : RT @adrianobusolin: 'Negr***? Ormai si possono denigrare solo i bianchi': Feltri in difesa di Fausto Leali - Sonoinnocentema : RT @adrianobusolin: 'Negr***? Ormai si possono denigrare solo i bianchi': Feltri in difesa di Fausto Leali -