Ecobonus 110%, nasce mercato digitale per scambio crediti fiscali (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Un mercato digitale dove saranno negoziati i crediti fiscali, a partire da quelli rinvenienti dal cosiddetto Super Ecobonus. A realizzarlo, per la prima volta, Crif insieme a Workinvoice – la fintech italiana pioniera nello scambio di crediti commerciali – con il supporto di PwC, in veste di advisor strategico e tecnico. La nascita del marketplace – chiarisce un comunicato – “si inserisce nel quadro delle agevolazioni previste dal Dl Rilancio, in particolare nell’ottica del nuovo Econobus 110%: sul marketplace sarà possibile cedere e acquistare, come credito di imposta, le detrazioni fiscali previste dalla normativa, creando, per la prima volta, un mercato ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Undove saranno negoziati i, a partire da quelli rinvenienti dal cosiddetto Super. A realizzarlo, per la prima volta, Crif insieme a Workinvoice – la fintech italiana pioniera nellodicommerciali – con il supporto di PwC, in veste di advisor strategico e tecnico. La nascita del marketplace – chiarisce un comunicato – “si inserisce nel quadro delle agevolazioni previste dal Dl Rilancio, in particolare nell’ottica del nuovo Econobus: sul marketplace sarà possibile cedere e acquistare, come credito di imposta, le detrazionipreviste dalla normativa, creando, per la prima volta, un...

Notiziedi_it : Ecobonus 110%, nasce un mercato digitale per scambio di crediti fiscali - PencoG : RT @Corriere: Condominio: i passi da fare per essere certi del super ecobonus al 110% (prima di inizi... - dall1612 : Ecobonus 110% qualcuno si degna di dire che non è tutto gratis Inoltre chiedo come si fa coni condomini morosi e c… - FintechItalia : CRIF e Workinvoice, affiancate da PwC, sviluppano marketplace che consente di monetizzare i crediti fiscali, con fo… - ag_notizie : Ecobonus 110%, evento M5S in città per discutere dell'incentivo -

Ultime Notizie dalla rete : Ecobonus 110% Ecobonus 110%, cosa fare se non basta un solo lavoro trainante? Money.it Ecobonus 110%, nasce mercato digitale per scambio crediti fiscali

(Teleborsa) - Un mercato digitale dove saranno negoziati i crediti fiscali, a partire da quelli rinvenienti dal cosiddetto Super Ecobonus. A realizzarlo, per la prima volta, Crif insieme a Workinvoice ...

I 6 vantaggi di una caldaia a condensazione

Efficienza energetica fino al 98% Consumo di gas a meno 30% Basse emissioni di sostanze inquinanti grazie a questa particolare tecnologia Investimento che si ammortizza con il tempo perché si risparmi ...

(Teleborsa) - Un mercato digitale dove saranno negoziati i crediti fiscali, a partire da quelli rinvenienti dal cosiddetto Super Ecobonus. A realizzarlo, per la prima volta, Crif insieme a Workinvoice ...Efficienza energetica fino al 98% Consumo di gas a meno 30% Basse emissioni di sostanze inquinanti grazie a questa particolare tecnologia Investimento che si ammortizza con il tempo perché si risparmi ...