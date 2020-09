Dayane Mello, confidenze su Stefano Sala al Grande Fratello Vip: “È una persona davvero sensibile” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dayane Mello parla del suo rapporto con Stefano Sala, dedica parole speciali all’ex compagno e padre di sua figlia Dayane Mello si è lasciata sfuggire alcune interessanti rivelazioni sulla sua vita privata al Grande Fratello Vip, reality condotto per la seconda volta da Alfonso Signorini su Canale 5. Ieri, mentre si rilassava nella vasca in compagnia di Adua Del Vesco, la gieffina ha parlato dell’ex Stefano Sala e del loro rapporto. I due sono stati insieme dal 2012 al 2016, dal loro amore è nata nel 2014 la piccola Sofia. Oggi Stefano e Dayane hanno un ottimo rapporto, ma dopo l’addio hanno affrontato momenti dolorosi e delicati. Adua ha detto ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 23 settembre 2020)parla del suo rapporto con, dedica parole speciali all’ex compagno e padre di sua figliasi è lasciata sfuggire alcune interessanti rivelazioni sulla sua vita privata alVip, reality condotto per la seconda volta da Alfonso Signorini su Canale 5. Ieri, mentre si rilassava nella vasca in compagnia di Adua Del Vesco, la gieffina ha parlato dell’exe del loro rapporto. I due sono stati insieme dal 2012 al 2016, dal loro amore è nata nel 2014 la piccola Sofia. Oggihanno un ottimo rapporto, ma dopo l’addio hanno affrontato momenti dolorosi e delicati. Adua ha detto ...

Dayane Mello si è confessata per la prima volta a cuore aperto a proposito dei suoi rapporti col suo famoso ex, Stefano Sala, padre di sua figlia Sofia. La modella ha raccontato ad Adua Del Vesco come ...

Insomma, pare proprio che il bomber faccia sul serio. Intanto dal Grande Fratello Vip, dove è “rinchiuso” il fratello Enock Barwuah, Dayane Mello rilascia sfoghi amorosi nei confronti di Balo. Lui non ...

