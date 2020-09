Davide nel pieno dell’incertezza | Serena libera di mettersi in mostra a Temptation Island (Di giovedì 24 settembre 2020) Davide e Serena convivono con una gelosia eccessiva ai limiti della possessività. Palesate nella scorsa puntata, la quale ha creato varie polemiche proprio per questo motivo, non si ferma neanche in questa nuova diretta. Tutti hanno già inquadrato che tipo di fidanzato è Davide, soprattutto quando ha visto Serena avvicinarsi al tentatore Ettore. Dal suo canto, la fidanzata, è consapevole di non doversi più piegare e di ritrovare così la sua libertà. Finalmente riesce ad aprirsi Ettore, con cui stabilisce una certa sintonia, cosa che fa arrabbiare decisamente il fidanzato nell’altro villaggio. Davide nel pieno dell’incertezza Continuano ad avvicinarsi trovando un po’ di spiensieratezza dopo tempo in cui non poteva ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 settembre 2020)convivono con una gelosia eccessiva ai limiti della possessività. Palesate nella scorsa puntata, la quale ha creato varie polemiche proprio per questo motivo, non si ferma neanche in questa nuova diretta. Tutti hanno già inquadrato che tipo di fidanzato è, soprattutto quando ha vistoavvicinarsi al tentatore Ettore. Dal suo canto, la fidanzata, è consapevole di non doversi più piegare e di ritrovare così la sua libertà. Finalmente riesce ad aprirsi Ettore, con cui stabilisce una certa sintonia, cosa che fa arrabbiare decisamente il fidanzato nell’altro villaggio.neldell’incertezza Continuano ad avvicinarsi trovando un po’ di spiensieratezza dopo tempo in cui non poteva ...

Ultime Notizie dalla rete : Davide nel Medaglia mancata per un soffio RovigoOggi.it Davide e Serena, lui ci ricasca e viene bersagliato: lei pronta a lasciarlo

Temptation Island, Davide su Serena: “Non ha gestito bene la libertà, non è all’altezza di parlare”

