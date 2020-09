Coronavirus, 13enne positiva in una scuola di Idro: classe in quarantena (Di mercoledì 23 settembre 2020) Brescia, 23 settembre 2020 - Un nuovo caso di Coronavirus a scuola: una ragazzina di 13 anni che frequenta la scuola media di Idro , Brescia, è risultata positiva e tutta la classe e' stata messa ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 23 settembre 2020) Brescia, 23 settembre 2020 - Un nuovo caso di: una ragazzina di 13 anni che frequenta lamedia di, Brescia, è risultatae tutta lae' stata messa ...

qn_giorno : #Coronavirus, 13enne positiva in una scuola di #Idro: classe in quarantena - Latina_Oggi : Coronavirus, allarme rientrato nella scuola di #Bassiano: 13enne negativa - Faferrari63 : RT @rainiero43: Germania_ Mascherine- 13enne muore su scuolabus - saponetta15 : bambina 13enne con mascherina crolla e muore in autobus. - marzia38580873 : RT @rainiero43: Germania_ Mascherine- 13enne muore su scuolabus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 13enne Coronavirus, 13enne positiva in una scuola di Idro: classe in quarantena IL GIORNO Coronavirus, 13enne positiva in una scuola di Idro: classe in quarantena

Brescia, 23 settembre 2020 - Un nuovo caso di Coronavirus a scuola: una ragazzina di 13 anni che frequenta la scuola media di Idro ( Brescia) è risultata positiva e tutta la classe e' stata messa ...

Covid, ricoverato bambino di tre mesi

Positiva anche una tredicenne di Monsummano. In tutto i contagi segnalati dall’Asl nella giornata di ieri sono stati cinque PISTOIA. Il coronavirus non ferma la sua avanzata. E anche se il numero de ...

Brescia, 23 settembre 2020 - Un nuovo caso di Coronavirus a scuola: una ragazzina di 13 anni che frequenta la scuola media di Idro ( Brescia) è risultata positiva e tutta la classe e' stata messa ...Positiva anche una tredicenne di Monsummano. In tutto i contagi segnalati dall’Asl nella giornata di ieri sono stati cinque PISTOIA. Il coronavirus non ferma la sua avanzata. E anche se il numero de ...