Champions League asiatica: Al-Hilal dal 1′ con tre portieri in campo (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'Al-Hilal scende in campo per la Champions League asiatica con tre portieri tra i titolari: sono 15 i positivi al Coronavirus Ha fatto molto clamore la notizia della positività di 15 calciatori in casa Al-Hilal, fra i quali figura anche il nome dell'italiano Sebastian Giovinco. In occasione della sfida di Champions League asiatica contro lo Al-Ahli Dubai, la rosa presentata dal tecnico Razvan Lucescu presenta in campo dal primo minuto ben tre portieri. Il match è stato poi annullato dall'arbitro.

Oltre al danno la beffa. L’Al Hilal sta vivendo una situazione decisamente complicata a causa del Coronavirus. Sono ben 15 le positività riscontrate all’interno della squadra. Tra i giocatori fermi a ...

Volley, Champions League 2020/2021: Scandicci al secondo turno, altro 3-0 all’Obrenovac

La Savino Del Bene Scandicci infligge il secondo 3-0 al Tent Obrenovac nel giro di 24 ore e approda al secondo turno della CEV Champions League 2020/2021. Serviva vincere almeno due set per essere ...

