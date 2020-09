Carl Anthony Lorenz online con il nuovo videoclip (Di mercoledì 23 settembre 2020) online il videoclip di “In questa casa” il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista vicentino Carl Anthony Lorenz online il videoclip di “In questa casa” (ascolta su Spotify), il nuovo singolo – attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in digitale – di Carl Anthony Lorenz, pseudonimo del cantautore e polistrumentista vicentino Lorenzo Carlana. Ecco il video, diretto da The Tich Workshop: Il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 23 settembre 2020)ildi “In questa casa” ilsingolo del cantautore e polistrumentista vicentinoildi “In questa casa” (ascolta su Spotify), ilsingolo – attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in digitale – di, pseudonimo del cantautore e polistrumentista vicentinoana. Ecco il video, diretto da The Tich Workshop: Il… L'articolo Corriere Nazionale.

RadioMDN : RT @GabriLoPiccolo: Carl Anthony Lorenz - In Questa Casa - Meglio di Niente - GabriLoPiccolo : Carl Anthony Lorenz - In Questa Casa - Meglio di Niente - kermit290179 : RT @RadioMDN: #ilvideodelgiorno Carl Anthony Lorenz - In questa casa. Il nuovo interessantissimo singolo. - RadioMDN : #ilvideodelgiorno Carl Anthony Lorenz - In questa casa. Il nuovo interessantissimo singolo.… - wordsandmore1 : ? @GabrieleLoPiccolo.ComunicazioneMusicale #CarlAnthonyLorenz #GabrieleLoPiccolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Carl Anthony Carl Anthony Lorenz online con il nuovo videoclip Corriere Nazionale Nuovi stimoli per via Carducci Debutta "I colori della musica"

Via Carducci si anima ancora con "I colori della musica", l’associazione di Eleonora Carli che dopo oltre tredici anni di attività sul territorio, prima nello stesso locale del centro e poi a San Dona ...

Synchronic: trailer del thriller sci-fi con Anthony Mackie e Jamie Dornan

Disponibili via Well Go USA un trailer ufficiale e una locandina di Synchronic, un nuovo thriller fantascientifico con viaggio nel tempo, codiretto da Justin Benson e Aaron Moorhead e presentato al Fe ...

Via Carducci si anima ancora con "I colori della musica", l’associazione di Eleonora Carli che dopo oltre tredici anni di attività sul territorio, prima nello stesso locale del centro e poi a San Dona ...Disponibili via Well Go USA un trailer ufficiale e una locandina di Synchronic, un nuovo thriller fantascientifico con viaggio nel tempo, codiretto da Justin Benson e Aaron Moorhead e presentato al Fe ...