Capua: "Gli altri paesi? Temo che siano già nella seconda ondata Covid. Potrebbe succedere anche a noi" (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Cerchiamo di capire come altri paesi stiano affrontando quella che, Temo, sia la seconda ondata”. A parlare è la virologa Ilaria Capua, intervenuta ieri sera nel corso della trasmissione DiMartedì su La7. “Quando il numero di contagi supera una determinata soglia e determinate regole non vengono rispettate, il virus scavalla”.Parlando della situazione europea, la scienziata ha proseguito: “Dalla Spagna ho informazioni sulle terapie intensive che cominciano a essere piene. Stiamo pagando il conto di 3 settimane fa. In Francia l’obbligo di mascherina è arrivato tardi, sono molto preoccupata anche per l’Inghilterra che ha avuto una strategia a zig zag e questo non va bene. Bisogna correggere il tiro in modo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Cerchiamo di capire comestiano affrontando quella che,, sia la”. A parlare è la virologa Ilaria, intervenuta ieri sera nel corso della trasmissione DiMartedì su La7. “Quando il numero di contagi supera una determinata soglia e determinate regole non vengono rispettate, il virus scavalla”.Parlando della situazione europea, la scienziata ha proseguito: “Dalla Spagna ho informazioni sulle terapie intensive che cominciano a essere piene. Stiamo pagando il conto di 3 settimane fa. In Francia l’obbligo di mascherina è arrivato tardi, sono molto preoccupataper l’Inghilterra che ha avuto una strategia a zig zag e questo non va bene. Bisogna correggere il tiro in modo ...

La7tv : #dimartedi La virologa Ilaria Capua: 'Se c’è un aumento significativo dei casi, bisogna agire per riabbassare la cu… - Fusillide : RT @HuffPostItalia: Capua: 'Gli altri paesi? Temo che siano già nella seconda ondata Covid. Potrebbe succedere anche a noi' - ZaiaMirko1 : RT @HuffPostItalia: Capua: 'Gli altri paesi? Temo che siano già nella seconda ondata Covid. Potrebbe succedere anche a noi' - HuffPostItalia : Capua: 'Gli altri paesi? Temo che siano già nella seconda ondata Covid. Potrebbe succedere anche a noi' - SignorAldo : RT @La7tv: #dimartedi La virologa Ilaria Capua: 'Se c’è un aumento significativo dei casi, bisogna agire per riabbassare la curva e non far… -