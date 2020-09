Calciomercato – Spezia scatenato, la Sampdoria pesca in casa Barcellona. Toro all’attacco [FOTO] (Di mercoledì 23 settembre 2020) Calciomercato – La sessione di Calciomercato è entrata nel vivo. Tante le squadre in cerca di rinforzi, tante quelle che vogliono puntellare la rosa dopo aver visto all’opera i loro giocatori nella prima giornata. Tutte le ultime trattative di giornata, riportate qui di seguito. Atalanta – Ufficiale l’arrivo di Sam Lammers dal PSV Eindhoven: l’attaccante classe ’97 è stato acquistato dai nerazzurri per 9 milioni di euro più 2 di bonus. Ma i bergamaschi non si fermano: sondaggi anche per gli esterni offensivi Matondo dello Schalke 04 e Marcos Paulo del Fluminense. Cagliari – Adam Ounas resta un obiettivo. Il calciatore è seguito anche dal Genoa. Ufficiale l’arrivo dell’angolano Zito Luvumbo, che si trasferisce a titolo definitivo dal Primeiro de Agosto e ha siglato un ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020)– La sessione diè entrata nel vivo. Tante le squadre in cerca di rinforzi, tante quelle che vogliono puntellare la rosa dopo aver visto all’opera i loro giocatori nella prima giornata. Tutte le ultime trattative di giornata, riportate qui di seguito. Atalanta – Ufficiale l’arrivo di Sam Lammers dal PSV Eindhoven: l’attaccante classe ’97 è stato acquistato dai nerazzurri per 9 milioni di euro più 2 di bonus. Ma i bergamaschi non si fermano: sondaggi anche per gli esterni offensivi Matondo dello Schalke 04 e Marcos Paulo del Fluminense. Cagliari – Adam Ounas resta un obiettivo. Il calciatore è seguito anche dal Genoa. Ufficiale l’arrivo dell’angolano Zito Luvumbo, che si trasferisce a titolo definitivo dal Primeiro de Agosto e ha siglato un ...

