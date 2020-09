Calciomercato – Il Cagliari accelera per Nainggolan: si chiude settimana prossima? (Di mercoledì 23 settembre 2020) Radja Nainggolan verso il ritorno al Cagliari Punto di svolta per Radja Nainggolan. Secondo quanto riportato dal portale centotrentuno.com, infatti, il Cagliari ha avviato la trattativa con l’Inter per riportare il centrocampista belga in Sardegna e un’intesa sembra essere vicina con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ecco il punto della situazione. “Tutto era stato impostato da tempo sulla base di una cifra tra i 10 e i 12 milioni. Restava da trovare la formula, il prestito con obbligo di riscatto unica via per accontentare le esigenze di bilancio di tutte le parti e soprattutto la volontà del giocatore. Nainggolan sarà molto probabilmente un giocatore rossoblù, resta solo da capire il quando anche se i giorni appena successivi al 30 settembre ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Radjaverso il ritorno alPunto di svolta per Radja. Secondo quanto riportato dal portale centotrentuno.com, infatti, ilha avviato la trattativa con l’Inter per riportare il centrocampista belga in Sardegna e un’intesa sembra essere vicina con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ecco il punto della situazione. “Tutto era stato impostato da tempo sulla base di una cifra tra i 10 e i 12 milioni. Restava da trovare la formula, il prestito con obbligo di riscatto unica via per accontentare le esigenze di bilancio di tutte le parti e soprattutto la volontà del giocatore.sarà molto probabilmente un giocatore rossoblù, resta solo da capire il quando anche se i giorni appena successivi al 30 settembre ...

DiMarzio : #Cagliari: #Godin atteso in città. La trattativa è slegata da #Nainggolan. Le ultime: - DiMarzio : #Calciomercato, visite mediche per #Godin con il #Cagliari - DiMarzio : #Godin - #Cagliari, domani può essere il giorno giusto per chiudere - infoitsport : Calciomercato Inter, Vidal ha firmato: è ufficiale. Godin al Cagliari, si lavora per Darmian - rus_sansiro : ?? ???? ???? INTER / CAGLIARI / DIEGO GODÍN Trovato l'accordo per la buonuscita con l'Inter, il difensore uruguaiano fi… -