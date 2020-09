Calciomercato – Affari e trattative 23 settembre – Milan accelera per Nastasic – Tottenham su Milik – Genoa segue Inglese (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Calciomercato ci regala ogni giorno colpi di scena e Affari a lieto fine come quello di Vidal, diventato ufficialmente un calciatore dell’Inter, mentre nascono nuove trattative per chiudere il cerchio delle rose. Milan accelera per Nastasic ma Pioli vuole Pezzella Si registra un’accelerata molto importante per quanto riguarda la pista di mercato che collega il Milan a Matija Nastasic. Il classe ’93 può arrivare in prestito con diritto di riscatto dallo Schalke ma il sogno di Pioli è sempre German Pezzella, che la Fiorentina però valuta oltre i 15 milioni, cifra che i rossoneri non sono intenzionati a pagare. Nuova strada per Milik: il Tottenham Il ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ilci regala ogni giorno colpi di scena ea lieto fine come quello di Vidal, diventato ufficialmente un calciatore dell’Inter, mentre nascono nuoveper chiudere il cerchio delle rose.perma Pioli vuole Pezzella Si registra un’ta molto importante per quanto riguarda la pista di mercato che collega ila Matija. Il classe ’93 può arrivare in prestito con diritto di riscatto dallo Schalke ma il sogno di Pioli è sempre German Pezzella, che la Fiorentina però valuta oltre i 15 milioni, cifra che i rossoneri non sono intenzionati a pagare. Nuova strada per: ilIl ...

occececco : RT @passione_inter: Mercato - Candreva alla Sampdoria libera Darmian all'Inter: affari in dirittura d'arrivo - - MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: Mercato - Candreva alla Sampdoria libera Darmian all'Inter: affari in dirittura d'arrivo - - AleRodella : RT @passione_inter: Mercato - Candreva alla Sampdoria libera Darmian all'Inter: affari in dirittura d'arrivo - - passione_inter : Mercato - Candreva alla Sampdoria libera Darmian all'Inter: affari in dirittura d'arrivo - - GazzettinoL : Calciomercato le news 22 Settembre affari conclusi Previsioni Meteo Toscana Mercoledì 23 Settembre Livorno Maxi t… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Affari Calciomercato – Affari e trattative 22 settembre – Juve arrivato Morata – Godin al Cagliari – Psg forte su Koulibaly Giornal NBA, Morata alla Juve? Nikola Vucevic segue interessato e sogna l'arrivo anche di Dzeko

Il centro degli Orlando Magic non ha mai nascosto la sua grande passione per il club bianconero e allora dal suo account Twitter chiede le ultime informazioni sul mercato juventino alla squadra di esp ...

Mercato – Candreva alla Sampdoria libera Darmian all’Inter: affari in dirittura d’arrivo

Daniele Mari riporta la notizia che Antonio Candreva e la Sampdoria sono sempre più vicini: l’Inter spera di incassare tre milioni che poi utilizzerà per ingaggiare Matteo Darmian dal Parma. Candreva ...

Il centro degli Orlando Magic non ha mai nascosto la sua grande passione per il club bianconero e allora dal suo account Twitter chiede le ultime informazioni sul mercato juventino alla squadra di esp ...Daniele Mari riporta la notizia che Antonio Candreva e la Sampdoria sono sempre più vicini: l’Inter spera di incassare tre milioni che poi utilizzerà per ingaggiare Matteo Darmian dal Parma. Candreva ...