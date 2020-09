Brindisi: mentre la casa va a fuoco si picchiano per futili motivi, due arrestati per resistenza a pubblico ufficiale Carabinieri e vigili del fuoco erano intervenuti per l'incendio (Di mercoledì 23 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 46enne e un 43enne entrambi del luogo, per resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, nella giornata di ieri, presso l’appartamento del 46enne, si è sviluppato un incendio per cause accidentali. Nella circostanza, alcuni residenti del plesso condominiale sono scesi per strada per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme ai vigili del fuoco di Brindisi, quando i due, per futili motivi, hanno iniziato a discutere verbalmente e a percuotersi violentemente con calci e pugni, ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 23 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idella Sezione Radiomobile della Compagnia dihanno tratto in arresto in flagranza di reato un 46enne e un 43enne entrambi del luogo, per. In particolare, nella giornata di ieri, presso l’appartamento del 46enne, si è sviluppato unper cause accidentali. Nella circostanza, alcuni residenti del plesso condominiale sono scesi per strada per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme aideldi, quando i due, per, hanno iniziato a discutere verbalmente e a percuotersi violentemente con calci e pugni, ...

