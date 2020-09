Zingaretti: su rimpasto decide Conte, ma serve salto in avanti (Di martedì 22 settembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 22 settembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Profilo3Marco : RT @RepubblicaTv: Governo, Zingaretti: 'Il Pd non pone il tema del rimpasto, valuta il premier Conte': 'Come ha detto molto bene Orlando po… - frankietheone1 : RT @RepubblicaTv: Governo, Zingaretti: 'Il Pd non pone il tema del rimpasto, valuta il premier Conte': 'Come ha detto molto bene Orlando po… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Governo, Zingaretti: 'Il Pd non pone il tema del rimpasto, valuta il premier Conte': 'Come ha detto molto bene Orlando po… - formichenews : #Zingaretti: 'Su #rimpasto decide Conte, ora serve mantenere gli impegni' - RepubblicaTv : Governo, Zingaretti: 'Il Pd non pone il tema del rimpasto, valuta il premier Conte': 'Come ha detto molto bene Orla… -