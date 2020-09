Vaticano | ' L' eutanasia è un crimine contro vita umana | chi legifera è complice'

MediasetTgcom24 : Eutanasia, Chiesa: 'E' crimine contro vita umana, chi legifera è complice' #vaticano - vaticannews_it : #22settembre #Vaticano “Inguaribile non è mai sinonimo di incurabile”. #eutanasia #Samaritanusbonus - KattInForma : Il Vaticano: “L’eutanasia è un crimine contro la vita umana, è peccato grave la cooperazione formale o materiale” - IeSslo : Il #Vaticano si esprime contro la libertà di autodeterminazione (cercando di rigirare il concetto, pateticamente)… - vatican_it : Il Vaticano: “L’eutanasia è un crimine contro la vita umana, è peccato grave la cooperazione formale o materiale”… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano eutanasia

In un nuovo documento della Congregazione per la Dottrina della Fede dal titolo 'Samaritanus bonus', presentato oggi in Vaticano, si ribadisce il fermo no ad eutanasia e al suicidio assistito. Non si ...Roma, 22 set. (askanews) - "Nei Paesi dove si stanno approvando leggi che legittimano forme di suicidio assistito ed eutanasia volontaria dei malati più vulnerabili" si "negano i confini etici e ...