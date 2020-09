Uomini e Donne Sophie, un’ex del Dama insinua: “Si è messa in mezzo” (Di martedì 22 settembre 2020) Sophie Codegoni è finita nel mirino di un’ex fiamma di Andrea Damante. Per la tronista di Uomini e Donne sono arrivate delle accuse ben precise tramite una storia su Instagram e che è nata anche da una frase che la stessa Sophie ha detto in studio. Nel corso di una puntata di qualche giorno fa, … L'articolo Uomini e Donne Sophie, un’ex del Dama insinua: “Si è messa in mezzo” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 22 settembre 2020)Codegoni è finita nel mirino di un’ex fiamma di Andreante. Per la tronista disono arrivate delle accuse ben precise tramite una storia su Instagram e che è nata anche da una frase che la stessaha detto in studio. Nel corso di una puntata di qualche giorno fa, … L'articolo, un’ex del: “Si èin mezzo” proviene da Gossip e Tv.

