Ufficiale – Inter | ecco Vidal

(Di martedì 22 settembre 2020) Tutto fatto per Arturoall'. Il centrocampista cileno è un nuovo calciatore nerazzurro. Dopo le visite mediche,la firma del calciatore e l'annuncio del club che con un comunicato apparso anche sui profili social ha dato notizie dell'ingaggio del Guerriero dal Barcellona.caption id="attachment 1025325" align="alignnone" width="580"(twitter)/captionArturoè ufficialmente un nuovo giocatore dell'. Il centrocampista cileno si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dal Futbol Club Barcellona. Questo il comunicato della società nerazzurra : "Pochi passi, spesso percorsi a piedi scalzi. Da Calle Aníbal il piccolo Arturo usciva di casa ...

Il cileno si è legato ai nerazzurri per i prossimi due anni, con opzione per il terzo. Questo il comunicato ufficiale dell’Inter. «Arturo Vidal è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il ...In caso di cessione, l’Inter punterebbe su Matteo Darmian per occupare il posto lasciato da Candreva. Ufficiale: Atalanta, arriva il classe 97' Lammers dal PSV Altro colpo in entrata per l’Atalanta.