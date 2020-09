Trasformiamo in opportunità la crisi climatica

Leggi su ilblogdellestelle

(Di martedì 22 settembre 2020) Temperatura media in aumento fino a 2 gradi centigradi entro un paio di decenni. Ondate di calore ed estati senza pioggia al Centro-Sud alternate a precipitazioni violentissime in tutto il Paese, con il pericolo di eventi estremi già aumentato del 9% e in continua crescita. L’analisi dei rischi per il nostro Paese, connessi alle conseguenze dei cambiamenti climatici, contenuta nel recente report realizzato dalla Fondazione Cmc, ci dice che la temperatura media nel nostro Paese potrebbe addirittura arrivare a un aumento di 5 gradi, con un costo per le casse dello Stato che a fine secolo rischia, nello scenario peggiore, di ammontare all’8% del Pil italiano. Insomma, non intraprendere iniziative di contrasto e di adattamento alle conseguenze del climate change significa andare incontro a una grande instabilità, a pesanti danni per gli ecosistemi, ...