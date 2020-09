Suarez, esame concordato per la cittadinanza: Finanza all’Università per truffa (Di martedì 22 settembre 2020) La Guardia di Finanza sta indagando sull’esame per la cittadinanza di Luis Suarez La cittadinanza di Luis Suarez è stata ottenuta con una truffa. È questo, come riportato dall’Ansa, quanto fuoriesce dall’inchiesta aperta dalla Guardia di Finanza della Procura di Perugia in merito all’esame svolto dall’uruguaiano, la scorsa settimana, per ricevere la cittadinanza italiana. «Dalle attività investigative è risultato che gli argomenti oggetto della prova d’esame sono stati preventivamente concordati con il candidato e che il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa, nonostante sia ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) La Guardia dista indagando sull’per ladi LuisLadi Luisè stata ottenuta con una. È questo, come riportato dall’Ansa, quanto fuoriesce dall’inchiesta aperta dalla Guardia didella Procura di Perugia in merito all’svolto dall’uruguaiano, la scorsa settimana, per ricevere laitaliana. «Dalle attività investigative è risultato che gli argomenti oggetto della prova d’sono stati preventivamente concordati con il candidato e che il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa, nonostante sia ...

