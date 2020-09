Spadafora: “Dal 7 ottobre apertura stadi in percentuale” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Porte sempre più aperte negli stadi. "L'obiettivo è quello di riaprire gli impianti sportivi in progressione per tutte le competizioni: faremo questo lavoro da qui al 7 ottobre, quando verrà emanato il nuovo dpcm". Parola del ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, secondo il quale si mira a non andare avanti "con un numero secco, viste le diverse realtà: vorremmo definire, insieme anche alla Conferenza Stato-Regioni, una percentuale rispetto alla capienza effettiva dell'impianto, tenendo peraltro conto di vari aspetti, per esempio la gestione dei flussi delle persone che si spostano".Vincenzo Spadafora nel corso dell'audizione informale di fronte alla VII Commissione della Camera (Cultura, Scienza ed Istruzione) ha evidenziato che "vedere anche solo mille persone al Foro Italico per gli ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 23 settembre 2020) Porte sempre più aperte negli. "L'obiettivo è quello di riaprire gli impianti sportivi in progressione per tutte le competizioni: faremo questo lavoro da qui al 7, quando verrà emanato il nuovo dpcm". Parola del ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, secondo il quale si mira a non andare avanti "con un numero secco, viste le diverse realtà: vorremmo definire, insieme anche alla Conferenza Stato-Regioni, una percentuale rispetto alla capienza effettiva dell'impianto, tenendo peraltro conto di vari aspetti, per esempio la gestione dei flussi delle persone che si spostano".Vincenzonel corso dell'audizione informale di fronte alla VII Commissione della Camera (Cultura, Scienza ed Istruzione) ha evidenziato che "vedere anche solo mille persone al Foro Italico per gli ...

