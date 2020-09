Simone Valiante (Pd): “12mila voti ma sono fuori dalla Regione” (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Tra i seggi in bilico, è il candidato Simone Valiante a sgomberare il campo sulla possibile attribuzione della seconda elezione alla lista del Pd nella circoscrizione di Salerno. Valiante, che si piazza dietro ‘Carrarmato-Picarone’, scrive: “80.000 voti di lista, 12.000 voti personali ed un resto altissimo di 35.000 voti mi tengono fuori dal consiglio regionale per un sistema elettorale assurdo. Non dimentico il consenso della mia terra e la grande fiducia che avete voluto tributarmi. Non avrò ahime gli strumenti istituzionali per difenderla, ma sapete sempre che ci sarò per le nostre battaglie. Grazie a tutti”. L'articolo Simone Valiante ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Tra i seggi in bilico, è il candidatoa sgomberare il campo sulla possibile attribuzione della seconda elezione alla lista del Pd nella circoscrizione di Salerno., che si piazza dietro ‘Carrarmato-Picarone’, scrive: “80.000di lista, 12.000personali ed un resto altissimo di 35.000mi tengonodal consiglio regionale per un sistema elettorale assurdo. Non dimentico il consenso della mia terra e la grande fiducia che avete voluto tributarmi. Non avrò ahime gli strumenti istituzionali per difenderla, ma sapete sempre che ci sarò per le nostre battaglie. Grazie a tutti”. L'articolo...

settvvallo : ??Simone Valiante non entra in Consiglio Regionale - salernonotizie : Caivano, Simone Valiante: «diritti acquisiti non sono in discussione» -