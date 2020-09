Semedo-Barcellona, è addio: “Grazie per avermi fatto vivere un sogno” (Di martedì 22 settembre 2020) Il Barcellona inizia la sua rivoluzione. I catalani cominciano a cedere alcuni pezzi pregiati per poter rifondare la squadra dopo una stagione a dir poco fallimentare. Uno dei primi volti a salutare i blaugrana è Nelson Semedo. Il difensore portoghese si accasa al Wolverhampton, ma non dimentica l'avventura al Barça, come testimoniato dal post su Instagram: "Grazie Barcellona per avermi dato l'opportunità di vivere il sogno di indossare questa maglia, di giocare al Camp Nou, di imparare e godermi il massimo. Grazie per avermi fatto crescere come giocatore e come persona. Sono stati 3 anni meravigliosi che non dimenticherò mai. Ringrazio i miei compagni, lo staff, i tifosi e tutte le persone che mi hanno aiutato da quando sono arrivato fino ad ... Leggi su itasportpress (Di martedì 22 settembre 2020) Ilinizia la sua rivoluzione. I catalani cominciano a cedere alcuni pezzi pregiati per poter rifondare la squadra dopo una stagione a dir poco fallimentare. Uno dei primi volti a salutare i blaugrana è Nelson. Il difensore portoghese si accasa al Wolverhampton, ma non dimentica l'avventura al Barça, come testimoniato dal post su Instagram: "Grazieperdato l'opportunità diil sogno di indossare questa maglia, di giocare al Camp Nou, di imparare e godermi il massimo. Grazie percrescere come giocatore e come persona. Sono stati 3 anni meravigliosi che non dimenticherò mai. Ringrazio i miei compagni, lo staff, i tifosi e tutte le persone che mi hanno aiutato da quando sono arrivato fino ad ...

