Scopre che il marito la tradisce con una chat | la vendetta è assurda | tonnellate di letame nel…

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 22 settembre 2020) Mettiamola così: tutti quanti noi, o quasi, abbiamo subito l’umiliazione e la frustrazione di un tradimento. Difficile da superare, si perde la fiducia nel partner e soprattutto si inizia a pensare che il vero amore, che i rapporti sani non possano esistere. In più il tradimento spinge a fare delle cose davvero, davvero, assurde… Siamo in Inghilterra e i due protagonisti di questa notizia si trovano ad affrontare una situazione. Parliamo di una coppia di sposi molto innamorati; tuttavia, qualcosa non è andato nel verso giusto. Ad un certo punto del loro rapporto, ilha iniziato a convincersi che la moglie lo stesse tradendo. Perché? Perché la moglie aveva effettivamente creato un profilo segreto in unaper incontri. “Sono sposata, ma mio ...