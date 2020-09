Salvini leader in declino (Di martedì 22 settembre 2020) Matteo Salvini è sempre meno leader nella Lega e nella coalizione di Centrodestra. Niente spallata al governo, inizia la camminata nel deserto. Numeri alla mano, Matteo Salvini continua la sua fase discendente dopo il successo travolgente che lo aveva portato al governo (con il Movimento 5 Stelle) alla guida di una Lega senza avversari credibili dal punto di vista elettorale. Dalla famosa estate della crisi di governo, le carte in tavola sono cambiate e sono cambiati anche gli equilibri. La Lega resta primo partito ma ha dilaniato il vantaggio sulla seconda forza politica, il Pd, che ha superato il Movimento 5 Stelle dando forma a quel bipolarismo ipotizzato da mesi dal Segretario dem Nicola Zingaretti. Matteo Salvini è sempre meno leader nella Lega e nella coalizione di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 22 settembre 2020) Matteoè sempre menonella Lega e nella coalizione di Centrodestra. Niente spallata al governo, inizia la camminata nel deserto. Numeri alla mano, Matteocontinua la sua fase discendente dopo il successo travolgente che lo aveva portato al governo (con il Movimento 5 Stelle) alla guida di una Lega senza avversari credibili dal punto di vista elettorale. Dalla famosa estate della crisi di governo, le carte in tavola sono cambiate e sono cambiati anche gli equilibri. La Lega resta primo partito ma ha dilaniato il vantaggio sulla seconda forza politica, il Pd, che ha superato il Movimento 5 Stelle dando forma a quel bipolarismo ipotizzato da mesi dal Segretario dem Nicola Zingaretti. Matteoè sempre menonella Lega e nella coalizione di ...

rtl1025 : ?? 'Dopo il risultato di queste elezioni regionali cambieranno gli equilibri in Conferenza Stato-Regioni. Abbiamo as… - fanpage : Salvini continua a evadere le domande sui 49 milioni che la Lega deve restituire. È inaccettabile che il leader del… - HuffPostItalia : Troppi selfie per Salvini. Il leader della Lega ha la spalla indolenzita: 'Ho preso 3 Muscoril' - MariaLu91149151 : RT @magicaGrmente22: Centrodestra, la Lega nazionale non funziona al sud. Mal di pancia per Salvini leader - IlnuovoPreside1 : Non gioisco per la sconfitta di #Salvini in quanto Salvini. Sono contento che sia stato ridimensionato un leader ch… -