Sace, con Danieli per export in Russia: operazione da 12,7 milioni di euro con Metalloinvest (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – Con il supporto di Sace, Danieli ha finalizzato un'operazione per la vendita di una linea di trattamento termico per laminati in favore di Metalloinvest, uno dei principali player mondiali nel settore della metallurgia e siderurgia. Nell'ambito del progetto, il gruppo friulano realizzerà la linea di trattamento, del valore di 12,7 milioni di euro, destinata alla Oskol Electrometallurgical Plant (OEMK – parte di Metalloinvest), azienda siderurgica russa che si occupa dall'estrazione dei minerali di ferro alla fusione attraverso fornaci elettriche. L'operazione rientra nel framework agreement sottoscritto da Metalloinvest con 12 banche internazionali, fra le quali ING Germany, e ha ...

