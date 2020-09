“Questa è la nostra decisione”. Gf Vip, i fan di Fausto Leali senza parole: è Alfonso Signorini ad annunciarlo in diretta (Di martedì 22 settembre 2020) Fausto Leali è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha iniziato questa puntata annunciando che il televoto, che vedeva il cantante contro Massimiliano Morra, è stato annullato. Una volta essersi collegato con la Casa, il conduttore ha mandato in onda il video che va a incriminare Fausto. Scendendo nel dettaglio, questa settimana Leali è stato duramente attaccato sia fuori che dentro il reality. Il web si è infiammato contro il cantante, che anche questa volta è riuscito a sconvolgere il pubblico con una frase poco carina. “Nero è il colore, ne..o è la razza”, ha dichiarato Fausto durante un confronto con il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah. L’artista ha poi ripetuto la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 settembre 2020)è stato squalificato dal Grande Fratello Vip.ha iniziato questa puntata annunciando che il televoto, che vedeva il cantante contro Massimiliano Morra, è stato annullato. Una volta essersi collegato con la Casa, il conduttore ha mandato in onda il video che va a incriminare. Scendendo nel dettaglio, questa settimanaè stato duramente attaccato sia fuori che dentro il reality. Il web si è infiammato contro il cantante, che anche questa volta è riuscito a sconvolgere il pubblico con una frase poco carina. “Nero è il colore, ne..o è la razza”, ha dichiaratodurante un confronto con il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah. L’artista ha poi ripetuto la ...

