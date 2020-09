Quando la sindaca sfiora l'en plein: rieletta con il 96% (Di martedì 22 settembre 2020) Orciano Pisano, Pisa,, 22 settembre 2020 - Plebiscito per Giuliana Menci , sindaco uscente di Orciano Pisano , piccolo centro sulle colline della Val di Cecina , in provincia di Pisa , che alla guida ... Leggi su lanazione (Di martedì 22 settembre 2020) Orciano Pisano, Pisa,, 22 settembre 2020 - Plebiscito per Giuliana Menci , sindaco uscente di Orciano Pisano , piccolo centro sulle colline della Val di Cecina , in provincia di Pisa , che alla guida ...

VauroSenesi : NON DIMENTICARE. La parata autorizzata per la Festa della Liberazione dalla ex sindaca SSusanna Ceccardi - kenyabros1 : RT @CozzolinoSalvo: Ultim'ora 15.35 - Torino, #Appendino condannata a 6 mesi per falso in atto pubblico. 'Mi sospendo dai 5S ma resto sinda… - qn_lanazione : Quando la sindaca sfiora l'en plein: rieletta con il 96% #Pisa - elena_elnmrl15 : RT @CozzolinoSalvo: Ultim'ora 15.35 - Torino, #Appendino condannata a 6 mesi per falso in atto pubblico. 'Mi sospendo dai 5S ma resto sinda… - ItaIiaSovrana : RT @CozzolinoSalvo: Ultim'ora 15.35 - Torino, #Appendino condannata a 6 mesi per falso in atto pubblico. 'Mi sospendo dai 5S ma resto sinda… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando sindaca Quando la sindaca sfiora l'en plein: rieletta con il 96% LA NAZIONE Elezioni comunali, diretta risultati: a Venezia Brugnaro bis. Imola, Trento e Mantova al centrosinistra. Reggio Calabria al ballottaggio

In Trentino già eletti 56 sindaci. Al via da questa mattina anche il Trentino lo scrutinio delle elezioni comunali in 156 Comuni, ma per 56 candidati sindaco si profila una vittoria automatica in ...

Regionali: Giani vola nelle province-chiave. Ceccardi ko in casa a Cascina / ANALISI

Anche in casa dunque la sfidante del centrosinistra alle regionali non riesce a sfondare, ponendo dubbi seri su chi sarà il nuovo sindaco nello spoglio di martedì mattina, quando dalle urne di Cascina ...

In Trentino già eletti 56 sindaci. Al via da questa mattina anche il Trentino lo scrutinio delle elezioni comunali in 156 Comuni, ma per 56 candidati sindaco si profila una vittoria automatica in ...Anche in casa dunque la sfidante del centrosinistra alle regionali non riesce a sfondare, ponendo dubbi seri su chi sarà il nuovo sindaco nello spoglio di martedì mattina, quando dalle urne di Cascina ...