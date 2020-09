Premier Conte: «Suarez? No reazione emotiva su singolo caso» (Di martedì 22 settembre 2020) Il Premier Giuseppe Conte si è espresso in merito al caso legato alla cittadinanza italiana ottenuta da Luis Suarez Il Premier Giuseppe Conte si è espresso ai microfoni di Fanpage in merito al caso legato alla cittadinanza italiana ottenuta da Luis Suarez. «Quando si fa una modifica normativa e si elabora un più articolato progetto di riforma della sicurezza, si terrà conto anche di tutti gli aspetti ma non possiamo rincorrere la reazione emotiva suggerita dal singolo caso. Lo Ius Soli nell’agenda del nuovo governo? Ci rifletteremo. Ci sarà un’inchiesta della magistratura, non entro nello specifico sul ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) IlGiuseppesi è espresso in merito allegato alla cittadinanza italiana ottenuta da LuisIlGiuseppesi è espresso ai microfoni di Fanpage in merito allegato alla cittadinanza italiana ottenuta da Luis. «Quando si fa una modifica normativa e si elabora un più articolato progetto di riforma della sicurezza, si terrà conto anche di tutti gli aspetti ma non possiamo rincorrere lasuggerita dal. Lo Ius Soli nell’agenda del nuovo governo? Ci rifletteremo. Ci sarà un’inchiesta della magistratura, non entro nello specifico sul ...

Giorgiolaporta : Il #Centrodestra conquista una regione rossa in più, le #Marche e un senatore in Sardegna. Da oggi 15 regioni su 20… - Maumol : 'Il tema della legge elettorale è strategico, significa completare il taglio dei parlamentari, e potrebbe essere il… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Con Recovery competitivi non solo per crescita del Pil' Il premier al Welfare Index pmi 2020: 'Ma anche in… - EsteriLega : 'Sì Mes e no Mes è una questione pregiudiziale su cui non mi pronuncio. Se e quando si porrà il problema lo risolve… - _SiGonfiaLaRete : Caso #Suarez, il Premier Conte rassicura: 'Ci sarà un’inchiesta della magistratura' -