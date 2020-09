Più bus per la Capitale | nuovi mezzi a Roma Nord

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 22 settembre 2020) Presentati a prima Porta, e già entrati in servizio, i primi 30 deiautobus destinati al deposito di Grottarossa sulla via Flaminia, nell’ambito dello stock di 328 bus acquistati dal Campidoglio. IAtac servono i quartieri diGrottarossa, Prima Porta, Labaro, Fidene, Saxa Rubra e le vie Flaminia e Cassia. Prosegue così l’opera di potenziamento e rinnovo della flotta Atac: l’azienda conta di “abbassare drasticamente l’età media deinel deposito di Grottarossa, il più grande della città, portandola da oltre 11 a circa 4 anni”., dal suo canto, sottolinea che “grazie aigià in strada, e a quelli in arrivo ...