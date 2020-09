Perugia, indagini sull’esame di italiano di Suarez. Nei guai il vertice dell’Università per stranieri (Di martedì 22 settembre 2020) Tutti indagati tranne lui, il beneficiario diretto degli presunti intrallazzi che vede protagonista l’intero vertice dell’Università per stranieri di Perugia: Luis Suarez. Sì, proprio il calciatore che tutti gli italiani ricordano per il morso con il quale addentò la spalla sinistra di Giorgio Chiellini in una drammatica Uruguay-Italia che ci costò l’eliminazione ai Mondiali del 2014. Un gestaccio che però non ha impedito alla Juventus (club di Chiellini) di corteggiare a lungo l’attaccante fino a strapparlo al Barcellona. Ma non è sulla campagna acquisti bianconera che indaga la Procura di Perugia, da un paio di mesi coordinata da Raffaele Cantone, già capo dell’Anticorruzione. Ipotizzati i reati di truffa e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 settembre 2020) Tutti indagati tranne lui, il beneficiario diretto degli presunti intrallazzi che vede protagonista l’interodell’Università perdi: Luis. Sì, proprio il calciatore che tutti gli italiani ricordano per il morso con il quale addentò la spalla sinistra di Giorgio Chiellini in una drammatica Uruguay-Italia che ci costò l’eliminazione ai Mondiali del 2014. Un gestaccio che però non ha impedito alla Juventus (club di Chiellini) di corteggiare a lungo l’attaccante fino a strapparlo al Barcellona. Ma non è sulla campagna acquisti bianconera che indaga la Procura di, da un paio di mesi coordinata da Raffaele Cantone, già capo dell’Anticorruzione. Ipotizzati i reati di truffa e ...

