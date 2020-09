Partito Comunista | “Appendino si dimetta per il bene dei torinesi”

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 22 settembre 2020) La sindaca Chiara Appendino ha per ora sviato domande ed ipotesi su una sua possibile ricandidatura nel 2021, ma dopo la condanna per il caso Ream per falso in atto pubblico ha fatto sapere che proseguirà fino a fine mandato.tuttavia c’è chi storce il naso e la vorrebbe subito a casa: “Se fosse capitato ad altri quello che è successo a lei ieri, probabilmente avrebbe organizzato insieme alche la sostiene, il Movimento 5stelle, una manifestazione sotto il Comune al grido “Onestà! Onestà!”, affermano dal.“Il problema non è la sua condanna, – proseguono – ne risponde alla Giustizia, ma il suo atteggiamento di supponenza nei confronti dei cittadini, dichiarando che si sospenderà dal Movimento, ma non presenterà le ...