Nocerina – Acquistato un altro under in pochi giorni

Ultime Notizie dalla rete : Nocerina Acquistato

nocerinalive.it

È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia al debutto stagionale della Nocerina, che domenica ospiterà il Giugliano. In sintesi, o meglio da 0 a 10, i momenti più o meno tormentati che hanno cara ...Il diesse dei molossi è intervenuto telefonicamente in esclusiva per TuttoSerieD rilasciando le sue prime dichiarazioni sull'inclusione del club rossonero nel girone G. "Il girone G è livellato e comp ...