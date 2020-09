Nainggolan Cagliari: contatti in corso con l’Inter. La situazione (Di martedì 22 settembre 2020) Il Cagliari punta Nainggolan per il centrocampo: contatti avviati con l’Inter per l’intesa su cifre e formula dell’operazione Il Cagliari non molla la presa su Radja Nainggolan, che ha fatto ritorno all’Inter dopo aver trascorso la passata stagione in prestito in Sardegna. Ora, per il centrocampista belga, sembra riaccendersi questa possibilità. Come riportato dal Corriere dello Sport, i contatti tra le società proseguono e l’operazione appare possibile: l’obiettivo è quello di chiudere un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Ilpuntaper il centrocampo:avviati con l’Inter per l’intesa su cifre e formula dell’operazione Ilnon molla la presa su Radja, che ha fatto ritorno all’Inter dopo aver trasla passata stagione in prestito in Sardegna. Ora, per il centrocampista belga, sembra riaccendersi questa possibilità. Come riportato dal Corriere dello Sport, itra le società proseguono e l’operazione appare possibile: l’obiettivo è quello di chiudere un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

