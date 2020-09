Milan Bodo/Glimt: dirige l’arbitro Jovic (Di martedì 22 settembre 2020) Europa League, ad arbitrare Milan-Bodo/Glimt sarà il croato Jovic La Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per le partite di Europa League che si giocheranno giovedì. Ci sarà anche il Milan, impegnato a San Siro contro il Bodo/Glimt. In caso di vittoria, i rossoneri sfideranno una tra Besiktas e Rio Ave. A dirigere l’incontro sarà Fran Jovic, accanto come assistenti avrà Ivica Modric e Hrvoje Radic. Quarto uomo Mario Zebec. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Europa League, ad arbitraresarà il croatoLa Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per le partite di Europa League che si giocheranno giovedì. Ci sarà anche il, impegnato a San Siro contro il. In caso di vittoria, i rossoneri sfideranno una tra Besiktas e Rio Ave. Are l’incontro sarà Fran, accanto come assistenti avrà Ivica Modric e Hrvoje Radic. Quarto uomo Mario Zebec. Leggi su Calcionews24.com

