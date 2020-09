M5S: Taverna accelera, 'voce a territori, attivisti scelgano delegati Stati generali' (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Riunioni sui territori, per coinvolgere gli attivisti nell'organizzazione degli Stati generali del M5S e nel lavoro finalizzato a ridisegnare la struttura del Movimento. Subito dopo la mail con cui il capo politico Vito Crimi ha convocato un'assemblea congiunta di deputati e senatori per giovedì, la 'pasionaria' Paola Taverna, vice presidente del Senato, ha scritto nella chat dei facilitatori, visionata dall'Adnkronos: obiettivo coinvolgere i territori per non lasciarli fuori dalla stanza dei bottoni. L'attivismo di Taverna viene visto da diversi esponenti di governo grillino come la volontà di organizzare le truppe e serrare i ranghi, "per prendersi il Movimento", questa la lettura che viene data della sua sortita, in un clima ... Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Riunioni sui, per coinvolgere glinell'organizzazione deglidel M5S e nel lavoro finalizzato a ridisegnare la struttura del Movimento. Subito dopo la mail con cui il capo politico Vito Crimi ha convocato un'assemblea congiunta di deputati e senatori per giovedì, la 'pasionaria' Paola, vice presidente del Senato, ha scritto nella chat dei facilitatori, visionata dall'Adnkronos: obiettivo coinvolgere iper non lasciarli fuori dalla stanza dei bottoni. L'attivismo diviene visto da diversi esponenti di governo grillino come la volontà di organizzare le truppe e serrare i ranghi, "per prendersi il Movimento", questa la lettura che viene data della sua sortita, in un clima ...

Roma, 22 set. (Adnkronos) - Riunioni sui territori, per coinvolgere gli attivisti nell'organizzazione degli Stati Generali del M5S e nel lavoro finalizzato a ridisegnare la struttura del Movimento. Su ...

