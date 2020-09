Lecco, addio al re del latte: è morto a 83 anni Egidio Invernizzi (Di martedì 22 settembre 2020) Lecco, 22 settembre 2020 " E' morto all'età di 83 anni Egidio Invernizzi , originario della Valsassina , uno dei fondatori delle latterie Inalpi di Moretta in provincia di Cuneo . Nato a Ozzero, ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 22 settembre 2020), 22 settembre 2020 " E'all'età di 83, originario della Valsassina , uno dei fondatori dellerie Inalpi di Moretta in provincia di Cuneo . Nato a Ozzero, ...

Ultime Notizie dalla rete : Lecco addio Lecco, addio al re del latte: morto a 83 anni Egidio Invernizzi Il Giorno Brescia, c’è un tris da calare al tavolo della lotta per la A

Un tris da calare, due volte. Un tris di rinforzi (utile, necessario). Un tris di conferme (altrettanto importante). Tutto sta a giocarsi le carte giuste, al tavolo della promozione: il Brescia lo sa ...

L’ultimo saluto a don Roberto

A presiedere i funerali il vescovo di Como Oscar Cantoni che ha sottolineato come la comunità abbia oggi l’occasione di raccogliere il testimone di don Roberto: «Ognuno faccia la sua parte» ha detto i ...

