Lecce | ucciso a coltellate l’arbitro di Serie C Daniele De Santis

(Di martedì 22 settembre 2020) Tragedia ache coinvolge il mondo del calcio. E’ stato ritrovato morto nella propria abitazioneDe, 33 anni, conosciuto arbitro diC con alcune apparizioni come quarto ufficiale inB. Il fischietto salentino è deceduto in circostanze poco chiare raggiunto da unadi; stesso tragico destino toccato alla compagna Eleonora Manta, ritrovata accanto all’arbitro nel condominio del quartiere Rudiae. Alcuni testimoni hanno visto un uomo fuggire con un coltello, è probabile si possa trattare di rapina, ma non si esclude una pista legata proprio al mondo del calcio.

