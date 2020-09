Jessica Antonini e Davide Lorusso si sono già lasciati dopo la scelta? Lui aveva un’altra

(Di martedì 22 settembre 2020)si sarebbero già? E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno questa nuova indiscrezione di Isa e Chia che getterebbe ancora più ombre sulla stranalampo di. Solo sabato scorso, dalle anticipazioni di Uomini e Donne basate sulla registrazione del 19 settembre, era giunta l’inaspettata notizia chescelto, diventando una delle troniste più veloci della storia del programma. Ora, però, sembra che la storia con il barista di Como sia già giunta al capolinea. Se fosse vero si confermerebbe anche come la liason più breve del programma di Maria De Filippi.era già ...

Isa e Chia

Giunto in trasmissione per l’appuntamento al buio con Sophie Codegoni e Jessica Antonini, inizialmente ha scelto di corteggiare Jessica che, però, appare molto concentrata su Davide Lorusso concedendo ...L’esperienza di Facundo a Uomini e Donne si è appena conclusa. Il corteggiatore è stato eliminato da Jessica Antonini e Sophie Codegoni. Il modo in cui le troniste hanno liquidato il baldo giovane a ...