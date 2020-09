Il Coronavirus non molla, più contagi ma meno vittime nelle ultime 24 ore. Crescono i ricoverati in terapia intensiva (Di martedì 22 settembre 2020) Sono 1.392 (ieri 1350) i nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 registrati nelle ultime 24 ore in Italia secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute. Mentre i decessi sono 14 (ieri 17). Attualmente i positivi al Coronavirus sono 45.489. Di questi, 42.646 si trovano in isolamento domiciliare, 2.604 sono ricoverati con sintomi. Crescono i i ricoverati in terapia intensiva, 239, ieri erano 232. Dall'inizio dell'epidemia i casi totali sono 300.897, 35.738 i decessi e 219.670 le guarigioni (967 più di ieri). Nessuna regione è a zero casi: l'incremento più alto nel Lazio (+238), seguito da Lombardia (+182), Campania (+156) e Veneto (+119). in aggiornamentoLO SCENARIO PER REGIONELOMBARDIASono 182 i nuovi pazienti ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 22 settembre 2020) Sono 1.392 (ieri 1350) i nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 registrati24 ore in Italia secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute. Mentre i decessi sono 14 (ieri 17). Attualmente i positivi alsono 45.489. Di questi, 42.646 si trovano in isolamento domiciliare, 2.604 sonocon sintomi.i iin, 239, ieri erano 232. Dall'inizio dell'epidemia i casi totali sono 300.897, 35.738 i decessi e 219.670 le guarigioni (967 più di ieri). Nessuna regione è a zero casi: l'incremento più alto nel Lazio (+238), seguito da Lombardia (+182), Campania (+156) e Veneto (+119). in aggiornamentoLO SCENARIO PER REGIONELOMBARDIASono 182 i nuovi pazienti ...

