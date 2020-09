House of The Dragon: tutte le novità riguardo la serie Spin-Off di Game Of Thrones (Di martedì 22 settembre 2020) La serata degli Emmy è stata ricca di successi ed è proprio durante questo evento che il presidente dell’HBO, Casey Bloys, ha parlato di House Of The Dragon. Durante la serata degli Emmy, il presidente dell’HBO ha rilasciato un intervista a Deadline nella quale parlava del futuro della serie. Bloys ha confermato che il debutto della serie prequel House of the Dragon di Game of Thrones, è fissato per il 2022. La serie”madre” era stata creata da David Benioff e D.B. Weiss e basata sulla serie di libri A Song of Ice e Fire di George R.R. Martin, è andata in onda dal 2011 al 2019. Durante la sua messa in onda, la serie vinse ben 58 Primetime Emmy ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 settembre 2020) La serata degli Emmy è stata ricca di successi ed è proprio durante questo evento che il presidente dell’HBO, Casey Bloys, ha parlato diOf The. Durante la serata degli Emmy, il presidente dell’HBO ha rilasciato un intervista a Deadline nella quale parlava del futuro della. Bloys ha confermato che il debutto dellaprequelof thediof, è fissato per il 2022. La”madre” era stata creata da David Benioff e D.B. Weiss e basata sulladi libri A Song of Ice e Fire di George R.R. Martin, è andata in onda dal 2011 al 2019. Durante la sua messa in onda, lavinse ben 58 Primetime Emmy ...

