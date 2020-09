Giani vince in Toscana, "il mio risultato nasce dalla gente" (Di martedì 22 settembre 2020) Un risultato elettorale che "nasce dalla gente". Così Eugenio Giani, candidato di centrosinistra vincente alle elezioni regionali in Toscana, ha commentato l'esito del voto a 'Unomattina speciale elezioni' su Rai1. Giani ha fatto notare l'elevata affluenza registrata in Toscana: "A Firenze è andato a votare il 63% contro il 48% della volta precedente". Giani ha sottolineato di aver ricevuto la preferenza dei fiorentini e dei toscani perché è stato sempre molto presente sul territorio e conosciuto per il suo impegno: "Il valore del territorio non è stato troppo considerato ma è stato molto importante". Giani ha ... Leggi su agi (Di martedì 22 settembre 2020) Unelettorale che "". Così Eugenio, candidato di centrosinistrante alle elezioni regionali in, ha commentato l'esito del voto a 'Unomattina speciale elezioni' su Rai1.ha fatto notare l'elevata affluenza registrata in: "A Firenze è andato a votare il 63% contro il 48% della volta precedente".ha sottolineato di aver ricevuto la preferenza dei fiorentini e dei toscani perché è stato sempre molto presente sul territorio e conosciuto per il suo impegno: "Il valore del territorio non è stato troppo considerato ma è stato molto importante".ha ...

